Почему русские чувствуют себя в Лондоне как дома

Великобритания — страна, о которой сложилось самое большое количество стереотипов. Считается, что ее жители ведут себя лицемерно, обожают стоять в очередях, преклоняются перед королевской семьей и не представляют ни дня без пива. Недавно к этим тезисам добавился и еще один: британцы терпеть не могут россиян. Но, приехав в Британию, вдруг замечаешь, как все эти стереотипы рушатся один за другим, видишь, как в действительности устроена жизнь в этой стране, и понимаешь, почему именно Лондон называют столицей мира. «Лента.ру» побывала в Соединенном Королевстве и выяснила, как на самом деле британцы относятся к россиянам, в какую сумму обходится жизнь в одном из самых дорогих городов и по чему они больше всего скучают на чужбине.

© Lenta.ru

«У них максимально здоровое отношение к политике»

— Цель вашего визита – отпуск?

— Да. Мечтала побывать в Лондоне с детства – я училась в школе с уклоном в английский язык, а теперь хочу увидеть все картинки из учебников в реальности.

— А чем вы сейчас занимаетесь в России?

— Пишу статьи про путешествия. Про вашу страну будет следующая.

— Так, значит, вы профессиональная путешественница. А я, честно говоря, всегда мечтал побывать в России. Кстати, какой город посоветуете посмотреть, когда это будет возможно?

— Начните с Санкт-Петербурга. Вам точно понравится.

— Спасибо. Добро пожаловать в Лондон. Наслаждайтесь отдыхом!

Вопреки всем стереотипам, работник таможенного контроля с добродушной улыбкой заканчивает диалог и ставит штамп в паспорт.

«Здесь нормально относятся к россиянам, как и к представителям любой другой национальности. Да, они не любят наше правительство, но ничего не имеют против простых людей. И всегда говорят, что текущее положение дел – это безумие, — утверждает сотрудник консалтинговой компании Геннадий, который живет в Лондоне уже три года. — Мне кажется, у них максимально здоровое отношение к политике: они считают ее самой грязной вещью на свете и уверены, что власти любой страны просто пытаются урвать свой кусок влияния и денег. И побольше, побольше».

Более того, Геннадий отмечет, что в действительности менталитет британцев мало чем отличается от менталитета россиян, особенно когда дело касается самоиронии. С ним соглашается программист Роман, который тоже несколько лет назад переехал в Лондон с семьей:

«У нас с ними очень схожие шутки, я быстро нашел общий язык и даже подружился с местными благодаря черному юмору». «Каждая пьянка c россиянами у них начинается с осуждения Путина, а заканчивается претензиями к королю», — Геннадий сотрудник консалтинговой компании.

Первое, на что обращаешь внимание, ступая на землю Туманного Альбиона — чистейший воздух. Это касается даже Лондона: несмотря на то, что он является огромный мегаполисом с населением более десяти миллионов человек и нескончаемыми пробками, город вмещает примерно три тысячи парков и скверов. Вода здесь тоже чистая — местные жители пьют ее прямо из-под крана. По слухам, так поступают даже члены королевской семьи.

«Я купил белую машину и за год ни разу ее не помыл. В Москве я это делал каждые две недели», — подтверждает Роман.

Второе — это цены. Утром, после 12-часового ночного перелета, хочется немного восстановить силы и подкрепиться — благо кофейни практически на каждом углу. Однако для того, чтобы найти место с полноценным завтраком, придется приложить усилия: многие жители британской столицы, которые не любят готовить дома, обычно перекусывают выпечкой и чашкой кофе. Такой набор в самом обычном кафе обойдется примерно в 15 фунтов стерлингов (1,8 тысячи рублей по текущему курсу) — цена напоминает завтрак в модном ресторане на московских Патриарших прудах, а вот внешний вид блюда и обслуживание — совсем нет.

Наличные принимают далеко не везде — во многих кафе можно расплатиться только банковской картой.

С едой вне дома в Лондоне сложно. Чтобы поужинать в престижном ресторане, бронировать столик нужно как минимум за неделю, а в места с системой walk-in попадаешь, отстояв около полутора часов в очереди. В хорошем заведении счет на одну персону, включающий основное блюдо с закуской или десертом и напиток, составит примерно 60 фунтов стерлингов (7,5 тысячи рублей), в пабе — около 45 фунтов стерлингов (5,6 тысячи рублей). Однако в городе очень много сетевых кафе вроде Pret a Manger или Joe & the Juice, где можно перекусить сэндвичем, салатом или готовым супом и напитком за 12-15 фунтов (1,5-1,8 тысячи рублей).

«Британцы обожают планировать все заранее. С местными друзьями мы планируем наши встречи за три недели. И через три недели без всякого напоминания они об этом вспомнят и в назначенное время будут в назначенном месте. Они даже могут расписать свой следующий год прямо до мельчайших подробностей! По этой причине здесь все столики в ресторанах забронированы на миллион лет вперед, и везде огромные очереди», — объясняет Роман.

«Чувствуется, что все было построено в драконьи времена»

В отличие от европейских столиц, на осмотр которых достаточно нескольких дней, Лондону стоит уделить по крайней мере неделю. Город фактически не имеет центра — его достопримечательности разбросаны по разным районам, каждый из которых совершенно не похож на другие по архитектуре, по духу и даже по внешнему виду жителей. И на прогулку по каждому можно смело отводить целый день.

Как правило, в первую очередь приезжие направляются в район Вестминстер, чтобы воочию увидеть те самые места из учебника по английскому: Букингемский дворец с церемонией смены почетного караула в знаменитой красной форме и медвежьих шапках, Трафальгарскую площадь и Биг-Бен, грандиозное Вестминстерское аббатство и Британский музей. При этом гулять по главным достопримечательностям страны лучше в будний день, ведь на выходных, вне зависимости от времени года, они переполнены туристами.

То же самое касается площади Пиккадилли Серкус и района Сохо, где, помимо Национальной галереи, сосредоточены лучшие рестораны и магазины Лондона. Именно там многие поклонники моды из России в порыве ностальгии скупают товары брендов Zara и H&M.

Затем — очаровательные переулки района Ковент-Гарден и Королевский театр, а еще восточнее — белые стены собора Святого Павла, которые открывает один из самых завораживающих районов города. Лондонский Сити — парадоксальное место, где исторические здания сочетаются с современными стеклянными небоскребами, в которых расположены офисы главных мировых корпораций.

Если спуститься вниз и перейти через Темзу по пешеходному мосту Миллениум на южный берег Лондона, можно оказаться у входа в галерею Тейт Модерн, где хранятся самые известные произведения современного искусства. Среди них — восьмиметровая «Вавилонская башня» бразильского художника Силду Мейрелиша, сооруженная из работающих радиоприемников. В ее основании расположены самые большие и старые аппараты 1920-х годов, а на вершине — самые новые и компактные. При этом каждый настроен на свою частоту, что отсылает к сюжету библейской истории.

Отличной идеей после музея будет обед на Боро-маркете, расположенном под Лондонским мостом. Там найдется блюдо на любой вкус — от испанской паэльи и бургеров до клубникой с шоколадным фондю, видео с которой сейчас стали вирусными в соцсетях. Вернувшись в восточную часть города, останется посетить лишь Лондонский Тауэр, после чего можно смело сесть в автобус и отправиться в арт-квартал Шордитч. Все дома в этом месте расписаны граффити, а на каждому углу — магазины с винтажной одеждой и виниловыми пластинками.

«Мне нравится, что здесь очень много истории. Чувствуется, что зданиям по пять тысяч лет, что все это было построено в драконьи времена. И все словно из книг или фильмов про королей и рыцарей. Это так величественно», — Роман, программист.

Отдельный день стоит посвятить району Гринвич, куда от делового центра Канэри-Уорф ведет 370-метровый подводный тоннель, построенный в 1902 году. Гринвич — один из самых престижных районов города. Он знаменит огромным парком на холме, с которого открывается захватывающих вид на Лондон. Но еще больше Гринвич знаменит тем, что является нулевой точкой отсчета долготы и часовых поясов земного шара. Нулевой меридиан исторически связан с Гринвичской обсерваторией, которая находится на самой вершине холма.

По другую сторону от условного центра — Гайд-парк и самые элитные кварталы Лондона. Среди них — Ноттинг-Хилл с кинотеатром Electric Cinema, где посмотреть фильм можно, сидя в роскошном кресле, и рынком антиквариата на богемной улице Портобелло-роуд, и Челси. Последний — обитель светской жизни, обиталище многих звезд шоу-бизнеса. Когда-то здесь жили и творили писатель Оскар Уайльд, музыканты Мик Джаггер и Элтон Джон, а сегодня — дизайнер Стелла Маккартни, предприниматель Ричард Бренсон и семья футболиста Дэвида Бекхэма.

«Да, британцы действительно много пьют»

После 17 часов улицы города заполняют офисные сотрудники в белых рубашках и с кейсами в руках. Вечерний досуг в этих заведениях, предлагающих огромный выбор пива и других алкогольных напитков, словно заложен в культурный код британцев: попустить пару пинт после долгого рабочего дня они позволяют себе каждый вечер — будь то понедельник или пятница. И хотя ежедневное питие спиртного в стране считается нормой, местные жители заканчивают свой кутеж довольно рано — около 22 часов.

«Я заметил, что здесь все переходят дорогу на красный свет и пьют пиво в два часа дня, а потом отправляются работать дальше. Кажется, народ ценит свой work-life balance как ни в одной другой стране мира. В пятницу в пять часов вечера все уже спокойно закрывают ноутбуки и уходят с работы. На выходных никто не отвечает на рабочие звонки, никто не сидит за компьютером. При этом по утрам, до начала работы, тоже никто ничего не делает. И это прям закон. Своему начальнику ты можешь легко сказать: чувак, прости, но я уже закончил на сегодня, отстань от меня», — рассуждает Роман.

15-20 фунтов стерлингов в среднем стоит коктейль в баре Лондона.

Некоторым пабам в Великобритании — сотни лет. Гуляя по Оксфорду, например, можно случайно набрести на местечко под названием Turf Tavern, которое скрывается от глаз туристов в секретном саду, расположенном в древних узких улочках. Если верить табличке на входе, то это заведение было открыто еще в XII веке, и тех пор вместе с пивом там подают, пожалуй, самое знаменитое британское блюдо fish & chips — белую рыбу в кляре с картофелем фри и зеленым горошком. А если зайти в любой британский паб в воскресенье, то в меню появится еще одна позиция — так называемый sunday roast, который состоит из жареного мяса, картофеля, йоркширского пудинга и овощей.

Интересно, что раннее завершение вечеринок — тоже в некотором роде традиция у британцев. Даже в пятницу и субботу пабы, бары и ночные клубы работают до 12, максимум до часу ночи. Как правило, на этом все вечеринки заканчиваются или перетекают домой.

«Все дело в том, что большинство британцев помешаны на спорте. Таким образом люди могут пораньше прийти домой и лечь спать, чтобы начать новый день в шесть-семь часов утра и отправиться на пробежку, велопрогулку или в бассейн», — объяснила специалист по маркетингу Екатерина, которая переехала в Лондон два года назад и увлеклась триатлоном.

По ее словам, активный образ жизни в британских семьях прививается с детства, и по этой причине в стране очень развита спортивная инфраструктура.

«Да, здесь бассейны не такие чистые и аккуратные, как в России, зато они в два раза дешевле. Часто спортивные занятия людям оплачивает работодатель или государство. И да, британцы действительно много пьют, но при этом они катаются на велосипедах всей семьей или выезжают на выходные на хайкинг. Прелесть в том, что заниматься спортом на улице можно даже зимой, поскольку здесь практически нет снега, а к сырости все давно привыкли», — делится Екатерина.

А Роман очень скучает по русской зиме.

«За последние два года здесь было только два снежных дня. И в эти дни случился настоящий коллапс! Поезда встали, автобусы тоже, потому что они скользят. Общественный транспорт совсем перестал работать, а в новостях трубили: "Мы умираем! Что делать? Помогите!" Надо отметить, что не было даже сугробов — просто на улицах лежало немного снега. А мы заскучали: хочется хотя бы недельку покидать снежки и почувствовать мороз», — признается россиянин.

«Мы одеваемся в пуховики, а они все еще ходят в шортах»

Получить британскую визу сегодня — задача не из легких. Записываться на подачу документов рекомендуется как минимум за три месяца до планируемой поездки, а ждать ответ — около семи-восьми недель. Цена вопроса — 152 доллара (15 тысяч рублей) на консульский сбор и при необходимости еще примерно 15 тысяч рублей на услуги визового агентства. В отличие от европейцев, британцам не нужна бронь билетов и отелей на период пребывания в стране, самое главное для них — максимальная прозрачность доходов и транзакций на банковском счету.

Покупкой авиабилетов можно заняться после оформления визы. Прямых рейсов сейчас нет, поэтому осенью перелет в обе стороны экономклассом с одной пересадкой в Стамбуле, Ереване, Дубае или Баку займет около 12 часов и обойдется в среднем в 50 тысяч рублей. Важно иметь в виду, что на период новогодних праздников цена возрастет вдвое. То же самое происходит и во время туристического сезона, который начинается в мае и продолжается до конца лета.

Пожалуй, главная боль туристов, которые решили провести отпуск в Лондоне, — затраты на аренду жилья. По данным платформы Booking, стоимость номера в простом трехзвездочном отеле подальше от главных достопримечательностей составляет не меньше 15 тысяч рублей в сутки, а за хорошую «четверку» в престижных районах вроде Сохо, Вестминстера или Челси придется выложить около 30 тысяч рублей. На сайте Airbnb можно найти комнату в гестхаусе или хостеле с общей кухней и ванной комнатой. Цена на такой вариант размещения — около 8 тысяч рублей.

Жилье в Великобритании вполне комфортное, за исключением одного важного фактора. Если путешествие приходится на холодное время года, то и в помещении будет прохладно и сыро — примерно плюс 20 градусов по Цельсию. И это всегда шокирует россиян, привыкших проветривать свои дома даже зимой из-за раскаленных батарей. Все дело в том, что у британцев нет центрального отопления, и каждая семья имеет собственный бойлер, который работает на подогрев воды и теплоносителя для батарей. Более того, отопление там в два-три раза дороже, чем в России, в зависимости от поставщика. В 2013 году это даже стало причиной массовых протестов, однако с тех пор ситуация не изменилась.

«Британцы легко переносят холод с детства. Сейчас мы уже одеваемся в свитера и пуховики, а они все так же ходят в майках и шортах. И сами шутят на эту тему. Недавно я собирался встретиться с одним другом в холодную дождливую погоду, а он предложил мне пари, в худи он придет или в футболке. Я думаю, по этой причине они вырастают устойчивыми к холоду», — Роман, программист.

Потратиться в городе и за его пределами придется и на транспорт. Скорее всего, от такси придется отказаться: уровень трафика в мегаполисе не уступает московскому, а цена на получасовую поездку в приложении Uber составит примерно 30 фунтов (3,7 тысячи рублей). Пользуются популярностью и так называемые кэбы — просторные машины марки LTI TX4, которые считаются одним из символов Лондона. Такой автомобиль можно поймать в любое время суток и на любой улице, однако платить водителю кэба нужно примерно в полтора раза больше, чем водителю Uber.

Идеальный вариант — общественный транспорт, то есть знаменитые двухэтажные автобусы даблдекеры и метро. Составить маршрут из одной точки города в другую с точным временем отбытия и прибытия поможет приложение Google Maps, которое знает не только расписание всех автобусов и поездов, но и самые короткие пути для пешеходов. При этом стоит учитывать, что лондонское метро — самое старое в мире. Иногда прождать поезд на платформе можно до 20 минут, а вагоны на некоторых ветках — совсем крошечные из-за небольшой величины тоннелей. Стоимость поездки под землей зависит от расстояния и варьируется от 4,90 до 5,90 фунта стерлингов (616-742 рубля).

«Надо бы нам на Байкале свое чудище заиметь»

Билеты на железнодорожные перевозки в Великобритании тоже нельзя назвать бюджетными, однако отправиться в путешествие на юг страны однозначно стоит, тем более что такую поездку можно осуществить за один день. Например, менее чем за два часа с лондонского вокзала Виктория можно доехать до знаменитых белых утесов Севен Систерс, расположенных вдоль побережья пролива Ла-Манш в Восточном Сассексе между городами Сифорд и Истборн. Поездка в обе стороны обойдется в 36 фунтов стерингов (4,5 тысячи рублей).

Как появились «Семь сестер»?

Скалы Севен Систерс сформировались на дне древнего моря более 100 миллионов лет назад Тогда пролива Ла-Манш еще не существовало, и территория между Юго-Восточной Англией и Северной Францией соединялась комплексом невысоких холмов. Реки Рейн и Темза впадали в пресное ледниковое озеро в южной части Северного моря. Озеро это никогда не замерзало и с одной стороны было ограничено ледниками, а с другой — холмами. Когда озеро вышло из берегов, мощный поток воды пробил глубокий канал в земной коре, постепенно превращая Великобританию в остров. Таяние гигантских ледников и формирование Английского канала (Ла-Манша) привели к тому, что меловые скалы оказались на поверхности. Впоследствии их назвали в честь известных в греческой мифологии семи сестер плеяд Алкионы, Меропы, Келено, Электры, Стеропы, Тайгеты и Майи.

Трекинговый маршрут по всем Семи Сестрам из города в город займет около семи часов и может показаться довольно трудным, поскольку спускаться в долины и снова взбираться на вершины холмов предстоит много раз. Однако виды, открывающиеся со скал, стоят каждой потраченной калории. Тем более перевести дух и восстановить силы можно прямо на лугах, устроив пикник с сэндвичами и горячим чаем в термосе. Для тех, кто не уверен в своей физической подготовке, по заповеднику курсирует открытый рейсовый автобус — правда, чтобы насладиться пейзажами, выходить из него и подниматься на вершину все же придется.

На 30-40 сантиметров обрушаются утесы Севен Систерс за год. Этот процесс ускоряют мощные обвалы во время дождей и штормов.

А в графстве Кент, неподалеку от старинного города Кентербери, находится еще одно примечательное, но менее популярное среди туристов место. Изначально уютная рыбацкая деревня Уитстабл на 30 тысяч жителей была одним из важнейших портов Англии — в XVIII-XIX веках туда ввозили ценные грузы, такие как уголь. Однако параллельно процветала и контрабанда — гавань была центром притяжения для торговцев, которые сбывали там нелегальные грузы и помогали беглым французским преступникам переправляться в Великобританию.

В середине XX века Уитстабл выкупили местные власти и теперь там добывают устриц. Моллюски, а точнее, их раковины сплошь покрывают местные галечные пляжи, превращая их в настоящую достопримечательность. В ресторанах устриц подают в любое время года, поэтому включить этот город в туристический маршрут стоит хотя бы ради этого деликатеса. Тем более что морепродукты здесь продают по себестоимости — например, дюжину устриц можно купить всего за 14 фунтов стерлингов (1,7 тысячи рублей) , в то время как в Лондоне такая порция обойдется примерно в 30 фунтов.

Самое старое и оттого популярное заведение — Wheelers Oyster Bar, который невозможно пропустить благодаря яркому розовому фасаду. С четверга по воскресенье там можно купить навынос небольшие боксы для пикника — сеты с готовыми снеками и свежайшими морепродуктами, которые выгрузили из моря всего несколько часов назад. Они предназначенные специально для обеда на пляже, а местные жители и истинные гедонисты обожают дополнять их бутылкой игристого вина.

Маленькие британские города поражают не только домашней атмосферой и красотой природы, но и цивилизованностью. Даже в небольших деревнях можно найти крошечные, со вкусом отделанные кофейни с качественным кофе и ароматной выпечкой, крупные сетевые супермаркеты, магазины с современной техникой и даже бутики с модной одеждой — преимущественно в скандинавском стиле.