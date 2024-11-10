Туристам предлагают дешево слетать на Хайнань из Москвы

В системах онлайн-бронирования замечены относительно недорогие билеты из Москвы на китайский курортный остров Хайнань. Их предлагают перевозчики China Southern Airlines и China Eastern Airlines.

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Например, места экономкласса на рейсе China Southern с отправлением из российской столицы в Санью 4 декабря и возвращением 15-го стоят 38 тыс. руб., багаж весом до 23 кг включен в тариф (здесь и далее указаны цены и их наличие, актуальные по состоянию на 18:00 10 ноября. – Ред.). Пересадка в Пекине на пути туда займет 6,5 часа, обратно – 14,5.

Прямой перелет «Аэрофлотом» в те же даты почти на 30 тыс. руб. дороже – 67,2 тыс. руб. За перевозку чемодана придется доплатить еще 13 тыс. руб. – билет обойдется в 80,5 тыс. руб. При этом пассажиры заметно выиграют по времени, на Хайнань их доставят за 9 часов 50 минут, обратно в российскую столицу – за 10 часов 45 минут.

Бюджетно слетать в декабре на Хайнань можно и на одну неделю, например с 7-го по 13-е число. Такой вариант предлагает China Southern, тариф с багажом – 38,6 тыс. руб. Стыковка на пути туда предусмотрена в аэропорту Шанхая, обратно – в авиагавани Пекина «Дасин».

Столько же, 38,6 тыс. руб., стоят билеты China Eastern на даты с 6 по 13 декабря, а также с 5 по 16 декабря.

Китайские авиакомпании нередко делают спецпредложения по востребованным у туристов маршрутам в Юго-Восточную Азию. Туроператоры продают GDS-туры (билеты приобретаются под запрос в глобальных системах дистрибуции. – Ред.) на базе их рейсов.