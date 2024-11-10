Посол Испании заявил о работе над налаживанием туризма с Россией

Испания намерена работать над налаживанием туристической сферы с Россией. Об этом сообщил посол Испании в РФ Рикардо Мартинес Васкес в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

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«‎Наши народы понимают друг друга очень хорошо, и наши народы хотят быть вместе в туризме, и мы будем работать [над этим]», — сказал посол.

Ранее президент России Владимир Путин принял в Кремле верительные грамоты от 28 вновь прибывших послов, среди которых был ряд представителей недружественных стран.

Церемония по традиции прошла в Александровском зале Московского Кремля. Каждый вновь прибывший посол лично вручил документ в руки президента России.