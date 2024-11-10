Туристы более полусуток не могут вылететь в Египет из Екатеринбурга

Более чем на 12 часов откладывается сегодняшний вылет «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Хургаду (Египет).

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Рейс U6-1839 должен был отправиться из аэропорта Кольцово в 04:25 по екатеринбургскому времени. Новое время вылета на онлайн-табло авигавани за последний час менялось дважды – сначала было указано 16:20, затем – 16:40.

По телефону горячей линии «Уральских авиалиний» корреспонденту портала TourDom.ru затруднились пояснить причину задержки рейса. Без ответа остался и вопрос, предоставлены ли пассажирам услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами – бесплатные напитки, питание, гостиница. По этому поводу предложили обращаться к представителю перевозчика в аэропорту Кольцово. При этом один из контактных телефонов представительства «Уральских», указанных на сайте авиагавани, оказался ошибочным, а второй переадресовывал на горячую линию авиакомпании – получается замкнутый круг.

В одном из тг-каналов авиационной тематики опубликовано видео с места, на котором видно, как толпа возмущенных пассажиров обращается к представителю перевозчика. Из-за плохого качества звука разобрать ни суть требований, ни ответы невозможно.

Тем временем в тг-канале Уральской транспортной прокуратуры уже опубликовано сообщение: