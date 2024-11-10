Рейс «Новосибирск-Пхукет» задержали в Толмачево

В Новосибирском аэропорту Толмачево задержали рейс "Новосибирск-Пхукет". Как сообщают очевидцы в паблике АСТ-54, он был задержан на более, чем 7 часов.

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К самолёту никто не подходил с 4 утра и обслуживание началось только сейчас. Посадку перенесли дважды.

Сначала с 5 утра на 9 утра, затем сдвинули на час дня. Пассажиры в недоумении. Им дали порцию горячей еды, но они отмечают, что не наелись, она слишком маленькая.

По информации от сотрудников аэропорта, задержка в связи с закрытием воздушного пространства над Китаем.