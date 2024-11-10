Некоторым туристам, отдыхающим на Кубе, пришлось переселяться

Туристам в некоторых гостиницах на кубинских курортах пришлось испытать сложности из-за последствий урагана «Рафаэль», пронесшегося над Островом свободы накануне выходных.

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Один из турагентов, подписчик тг-канала «Крыша ТурДома», сообщил нам со ссылкой на своих клиентов, отдыхающих в отеле Playa Vista Azul 5* (Варадеро), что в гостинице наблюдались перебои с водоснабжением, а также с электричеством – кондиционеры не работали. Были закрыты рестораны a la carte, из-за чего в основном ресторане скапливались очереди на ужин.

А в чате по Кубе замечен сигнал от отдыхающих в другом отеле курорта Варадеро, Sol Palmeras 4*. Там во время отсутствия света включали электрогенераторы, но так как в бунгало их использовать было невозможно, гостей переселяли в капитальный корпус, а многих «перевезли на автобусе в другую гостиницу», пишут туристы.

Сейчас погода на кубинских курортах благоприятна для отдыха. По прогнозу, на ближайшие дни возможны лишь кратковременные дожди, температура воздуха +27...+29 днем и +24...+26 градусов ночью.