Кения ждет состоятельных туристов

Президент Кении призвал туристические центры отказаться от бюджетных туристов, а то бродят вокруг с рюкзаками, а дохода от них мало. С таким спичем глава государства выступил вчера на 20-летнем юбилее заповедника Ol Pejeta, который находится на экваторе у подножия горы Кения – символе страны.

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По его словам, такие иностранцы только снижают качество туризма на элитных направлениях.

«Они разрушают наши объекты, и мы не получаем от них много денег», – посетовал он и предложил направлять их в другие места.

Столь неожиданное заявление прозвучало на фоне амбициозных планов властей привлекать до 5 млн туристов вместо ожидаемых в 2024 году 3 млн.

В Кении россияне приезжают на сафари в многочисленные парки и заповедники, в том числе и в «Ол Педжету», где обитают эндемичные белые и черные носороги, леопарды, шимпанзе и другие экзотические представители африканской фауны. Такая любознательность влетает в немалую копеечку. Ночь в палатке лесного лагеря «Старая Педжета» обойдется в 650 долларов с человека с 1 ноября по 31 марта 2025 года. На новогодние праздники цена увеличена на 130 долларов. Не сильно отличаются ценники и в других кемпингах.

Среди дополнительных сборов – плата за въезд на охраняемую территорию, посещение вольеров с исчезающими видами животных, ночные прогулки. За счет этого дневной чек вырастает еще на несколько сот долларов. С такими прайсами стоимость авиабилетов из Москвы в Найроби от 75 тыс. руб. туда-обратно в середине ноября может показаться вполне бюджетной.

Свое желание видеть только самых богатых туристов президент объяснил тем, что полученные в виде налогов средства идут на социальные программы.