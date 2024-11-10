Финляндия возглавила рейтинг стран, разоряющих туристов

Согласно результатам исследования, Финляндия заняла лидирующую позицию в рейтинге стран с самыми высокими расходами для туристов. Это объясняется высокими ценами на основные услуги, особенно на алкогольные напитки. Стоимость 500 миллилитров пива составляет 7 евро, что на 102% превышает средний показатель по Европе.

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Исследование, проведённое в Великобритании, показало, что туристы, посетившие Финляндию, тратят в среднем 178 евро в день, что значительно превышает их изначальный бюджет в 124 евро.

Кроме того, в список стран, где расходы туристов могут быть значительными, вошли Мексика и Египет. В Мексике туристы тратят 127 евро в день, хотя изначально планировали потратить 80 евро. В Египте же расходы составляют 68 евро в день, в то время как планировалось потратить всего 25 евро. Эти данные были собраны по заказу британской компании Good Travel Management.