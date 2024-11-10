В Мальдивской Республике ужесточают борьбу с курением на островах

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Туристы смогут провезти на Мальдивы один блок сигарет

Новые таможенные правила относительно ввоза табачных изделий вступили в силу в Мальдивской Республике. С 9 ноября туристам можно беспошлинно ввозить на Мальдивы до 200 сигарет, или 25 сигар, или 250 граммов табака, сообщает АТОР.

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© РИА Новости

Любое количество сверх этой цифры будет конфисковано таможней, при изъятии предметов туристам выдадут чек, как и в случае с изъятым алкоголем, в том числе купленным в Duty Free. Эти вещи будут храниться на складе до выезда иностранца из республики.

За два дня до этого власти выпустили циркуляр, в котором разрешался ввоз лишь одной неполной пачки сигарет/стиков (до 19 штук). Это вызвало шквал негодования у туристов. После этого требования для въезжающих немного смягчили.

Как сообщалось ранее, с 15 ноября 2024 года на Мальдивах будет запрещена продажа и курение вейпов.

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