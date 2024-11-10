В Мальдивской Республике ужесточают борьбу с курением на островах

Новые таможенные правила относительно ввоза табачных изделий вступили в силу в Мальдивской Республике. С 9 ноября туристам можно беспошлинно ввозить на Мальдивы до 200 сигарет, или 25 сигар, или 250 граммов табака, сообщает АТОР.

Любое количество сверх этой цифры будет конфисковано таможней, при изъятии предметов туристам выдадут чек, как и в случае с изъятым алкоголем, в том числе купленным в Duty Free. Эти вещи будут храниться на складе до выезда иностранца из республики.

За два дня до этого власти выпустили циркуляр, в котором разрешался ввоз лишь одной неполной пачки сигарет/стиков (до 19 штук). Это вызвало шквал негодования у туристов. После этого требования для въезжающих немного смягчили.

Как сообщалось ранее, с 15 ноября 2024 года на Мальдивах будет запрещена продажа и курение вейпов.