В древних Помпеях вводят лимит на количество туристов

Доступ в древние Помпеи решили ограничить – с 15 ноября вступит в силу правило, согласно которому археологический парк ежедневно смогут посетить не более 20 тыс. человек. Кроме того, все билеты, которые приобретут посетители, станут именными – это позволит четче регулировать туристические потоки.

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Такие решения, как пишет Reuters, стали реакцией на рост туристической популярности Помпей и, как следствие, увеличение нагрузки на уникальный памятник археологии.

«Снижение антропогенного воздействия на древний объект имеет важное значение для сохранения природы и обеспечения безопасности», – заявил журналистам директор археологического парка Габриэль Цухтригель.

По данным Министерства культуры Италии, в течение лета Помпеи посетило более 4 млн человек, что на 33,6% больше, чем в 2023-м. В первое воскресенье месяца, когда вход на территорию парка бесплатный (в другие дни билет стоит 18 евро), был зафиксирован рекордный показатель – 36 тыс. человек.

Руководство Помпей пошло на туристические ограничения следом за Венецией. В этом городе, напомним, весной этого года ввели плату для тех туристов, которые приехали всего на один день.

Ранее мы писали, что директору археологического парка в Помпеях пришло анонимное письмо, в котором некая женщина извиняется за то, что украла во время поездки несколько камней из древнего города, и теперь хочет их вернуть. Туристка рассказала, что после посещения Помпей, у нее нашли серьезное заболевание.