Департамент туризма индийского штата Уттаракханд объявил о планах сделать 52 исторических форта в регионе Гархвал туристическими объектами. Об этом сообщает News9, партнер сети TV BRICS.

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Отмечается, что эти сооружения играли важную роль в истории региона – они функционировали как центры власти до XIV века. Сейчас от фортов остались только руины.

Согласно местным преданиям, Гархвал мог получить такое название именно благодаря существованию этих крепостей. Архитектурный стиль и системы водоснабжения фортов также свидетельствуют о высоком уровне развития искусства и инженерии в регионе в период их существования.

В настоящее время одна из таких крепостей, Чандпур Гархи, находится под охраной археологического департамента. Туристы, посещающие Гархвал, часто проявляют интерес к этому сооружению.

Департамент туризма штата принял решение восстановить форты и уже начал разрабатывать план по их реставрации. Кроме того, ведомство поручило ответственным за туризм во всех районах предоставить подробный отчет о состоянии крепостей и их истории. В дальнейшем власти примут меры по улучшению туристической инфраструктуры на объектах.