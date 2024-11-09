РФ и Куба обсуждают создание туркомплекса в Восточной Гаване

Россия и Куба рассматривают возможность создания туристического комплекса на пляжах Восточной Гаваны при поддержке корпорации "Туризм.РФ". Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"В качестве перспективного проекта рассматривается создание круглогодичного туристического комплекса на пляжах Восточной Гаваны при поддержке корпорации "Туризм.РФ", - говорится в сообщении.

Чернышенко в рамках рабочего визита на Кубу принял участие во встрече с сопредседателем межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом.

Вице-премьер в интервью телеканалу "Россия-24" уточнил, что туркомплекс мог бы обслуживать российских туристов.

"Хотел отметить инициативу правительства Москвы и группы ВТБ, которые в районе, который называется Санта-Мария-дель-Мар, это рядом с Гаваной, рассматривают инвестиционный проект по созданию гостиничного комплекса, достаточно большого, на несколько тысяч номеров, который мог бы обслуживать именно российских туристов, с российским стандартом качества, с безопасностью", - рассказал он.

Турпоток между Россией и Кубой

Стороны отметили успешное развитие партнерства в области туризма. Запущены прямые регулярные авиарейсы из России на Кубу, что позволило увеличить пассажиропоток.

"У нас огромное количество рейсов не только от авиакомпании "Аэрофлот", но и наши чартерные перевозчики повезли сюда туристов. И в этом году мы наблюдаем уже только по девяти месяцам более 267 тыс. наших туристов, что больше на 7%, чем было в прошлом году", - подчеркнул Чернышенко.

Спрос продолжает расти. По словам вице-премьера, самое главное под этот спрос обеспечить инфраструктуру.