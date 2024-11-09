Турист рассказал о 40-дневном путешествии в Иран

Нижегородский путешественник давно мечтал побывать в древней, колоритной, самобытной и даже опасной стране — Иране. Его мечта осуществилась, и он отправился изучать культуру и быт на протяжении 40 дней. О том, как ему удалось попасть в эту страну, он рассказал ИА «В городе N».

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Яков (так зовут путешественника со стажем) поделился полезными советами о въезде в страну, какие там цены по сравнению с Россией и стоить ли ждать от людей радушия и доброты. Например, однажды он остановился на ночь у местной семьи. Однако позже обнаружил, что из рюкзака пропали деньги и какие-то другие мелочи.

В каких городах удалось побывать Якову, с кем он успел познакомиться, а также где было самое настоящее, невыносимое пекло, откуда пришлось сбежать — в материале по ссылке.