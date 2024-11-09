Жителям России доступны туры на Байконур в дни запуска ракет

Россиянам доступны туры на космодром Байконур в дни запуска ракет, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Парламентарий отметил, что наблюдать за стартами собираются до двух тысяч человек.

С точки зрения доступности и прозрачности организации таких туров, «Восточный» — более выгодная для россиян дестинация. Доступ на Байконур требует согласования с казахстанской стороной и априори более сложен. Поэтому достигнутая между Россией и Казахстаном договоренность об установлении авиасообщения с Байконуром с целью развития туризма — важный шаг в продвижении этого направления в туризме, — добавил Тарбаев.

По его словам, научно-популярный туризм — одно из новых и динамично развивающихся направлений в отрасли. Собеседник подчеркнул, что россияне интересуются посещением производств, фабрик, научных лабораторий, обсерваторий, так как они считаются труднодоступными, если не закрытыми. Депутат отметил, что предприятия также начинают трезво оценивать выгоды, в том числе и финансовые, от организации налаженного потока туристов, включая объекты, связанные с космосом.

Тарбаев также привел слова гендиректора ЦЭНКИ Николая Нестечука: по информации последнего, с Роскосмосом сотрудничают 38 предприятий, организующих туры на космодром Восточный, и около 40 компаний, позволяющих попасть на Байконур. Депутат отметил, что доступ на последний облегчила договоренность между РФ и Казахстаном об установлении авиасообщения с Байконуром.

Достигнутая между Россией и Казахстаном договоренность об установлении авиасообщения с Байконуром — важный шаг в продвижении этого направления в туризме. Понаблюдать за пусками кораблей на Байконуре собирается до двух тысяч человек, 700–800 человек приезжают сюда в межпусковой период, — подытожил Тарбаев.

Ранее Тарбаев заявил, что Байкал стал туристическим магнитом для россиян и иностранцев. Парламентарий подчеркнул, что Сибирь лидирует по количеству путешественников в 2024 году.