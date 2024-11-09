Федор Конюхов вновь отправится в кругосветное путешествие

Путешественник Федор Конюхов совершит переход по Южному океану от мыса Горн до Австралии на весельной лодке. Об этом сообщил его сын, руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов на встрече с послом РФ в Аргентине Дмитрием Феоктистовым, пишет РИА Новости.

Путешествие станет вторым этапом кругосветного маршрута в Южном океане. В декабре 2018-го - мае 2019 года Конюхов совершил здесь первый в истории переход на весельной лодке из Новой Зеландии до мыса Горн. Новое путешествие начнется из порта аргентинской Ушуайи, выход планируется в период с 25 ноября по 5 декабря, его точная дата будет зависеть от готовности судна и погоды.

«На этом этапе предстоит более сложная задача. Когда я шел от Новой Зеландии до мыса Горн по Тихому океану, я прошел 11 тысяч километров за 153 дня. А теперь предстоит пройти от мыса Горн до Австралии 18 тысяч километров», — отметил Федор Конюхов.

Как ожидается, путь займет более 200 дней.

Ранее Федор Конюхов завершил работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции СП-24, пробыв там 20 дней, и установил мировой рекорд.