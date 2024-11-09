Федор Конюхов вновь отправится в кругосветное путешествие

Федор Конюхов начнет переход по Южному океану на весельной лодке
Путешественник Федор Конюхов совершит переход по Южному океану от мыса Горн до Австралии на весельной лодке. Об этом сообщил его сын, руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов на встрече с послом РФ в Аргентине Дмитрием Феоктистовым, пишет РИА Новости.
Путешествие станет вторым этапом кругосветного маршрута в Южном океане. В декабре 2018-го - мае 2019 года Конюхов совершил здесь первый в истории переход на весельной лодке из Новой Зеландии до мыса Горн. Новое путешествие начнется из порта аргентинской Ушуайи, выход планируется в период с 25 ноября по 5 декабря, его точная дата будет зависеть от готовности судна и погоды.
«На этом этапе предстоит более сложная задача. Когда я шел от Новой Зеландии до мыса Горн по Тихому океану, я прошел 11 тысяч километров за 153 дня. А теперь предстоит пройти от мыса Горн до Австралии 18 тысяч километров», — отметил Федор Конюхов.
Как ожидается, путь займет более 200 дней.
Ранее Федор Конюхов завершил работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции СП-24, пробыв там 20 дней, и установил мировой рекорд.