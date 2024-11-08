Эксперт объяснил популярность Белоруссии у российских туристов

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал, почему Белоруссия пользуется популярностью у российских туристов.

«Беларусь всегда являлась направлением популярным, и особенно актуально она стала в последние годы», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, к плюсам направления относится отсутствие языкового барьера, безопасность и хорошее отношение к туристам.

«В качестве минуса можно назвать нехватку мест для размещения. То есть спрос настолько ощутим и заметен, что на текущий момент не всегда удаётся место забронировать», — сказал Мальцев.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, какие направления могут быть интересны для осенних путешествий.