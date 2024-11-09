Emirates теснит авиакомпании, которые не могут летать через Россию

Авиакомпания Emirates объявила о рекордных показателях за первое полугодие 2024–2025 финансового года. Прибыль выросла до 2,8 млрд долларов (+1% к аналогичному результату прошлого года), а выручка – до 19,3 млрд (+5%).

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Так как Emirates принадлежит правительству Дубая, с комментарием выступил шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум, председатель и главный исполнительный директор перевозчика. Он назвал показатели «блестящими» – «это еще одно свидетельство силы выбранной бизнес-модели вкупе с траекторией роста Дубая как города для жизни, работы, путешествий и предпринимательства».

В пресс-релизе Emirates объясняет cвой успех обтекаемой фразой о «высоком клиентском спросе во всех подразделениях группы в различных регионах». Конкретные маршруты не приводятся, однако список популярных направлений известен. По состоянию на июнь этого года самый большой объем кресел перевозчик загружал на маршрутах из Дубая в Лондон (198 490 мест), Бангкок (151 276), Каир (110 864), Мумбай (109 856), Кувейт (94 812) и Дели (86 160). России в этом перечне нет (Emirates выполняет полеты в два аэропорта РФ, Москву и Санкт-Петербург. – Ред.). Однако эксперты уверены: с точки зрения прибыльности российские рейсы точно входят в число ключевых для авиакомпании. Ведь для жителей РФ Дубай стал одним из главных хабов для перелета в другие страны.

«Золотые рейсы с золотыми пассажирами», – сказал один из собеседников «ТурДома».

Кроме того, начиная с весны 2022 года Emirates получает общий прирост транзитного трафика. Это происходит в связи с тем, что европейские перевозчики больше не имеют возможности возить пассажиров в Азию и обратно через территорию России. Облет обходится авиакомпаниям слишком дорого, поэтому они вынуждены закрывать рейсы. Так, например, поступила Lufthansa, которая больше не выполняет перелеты из Франкфурта в Пекин. Китайские рейсы пустили под нож в British Airways, Virgin Atlantic, KLM.

Emirates, в свою очередь, забирает высвободившийся пассажиропоток. Не далее как 1 ноября Bloomberg сообщил о планах дубайского перевозчика увеличить количество кресел на рейсах в Китай на 40%. Это произойдет за счет замены B-777, которые возят пассажиров в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, на двухпалубные А380. Кроме того, в китайских аэропортах уже получены дополнительные слоты, что позволит еще больше нарастить перевозку.