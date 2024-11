Названы отели Таиланда, наиболее популярные у туристов на новогодние даты

По данным, полученным порталом TourDom.ru от крупных онлайн-тревел-агентств, Таиланд вошел в первую тройку туристических направлений, туры на которые сейчас наиболее востребованы у туристов на новогодние даты. В сервисе Level.Travel страна на втором месте по спросу после Египта, в «Слетать.ру» – на третьем.

В туркомпаниях также назвали отели королевства, на которые приходится больше всего бронирований на зимние праздники. В «Слетать.ру» отметили: 39% новогодних заявок по Таиланду – турпакеты на курортный остров Пхукет, чаще всего туристы выбирают гостиницы Karon Princess Hotel 3* и Nai Yang Beach Resort 3*. Отдых в Паттайе бронируют 35,5% тех, кто решил провести Новый год в Таиланде, самые популярные отели – Welcome World Beach Resort & Spa 5* и The Pattaya Beach Resort 3*. Есть спрос и на провинцию Пханг Нга, особенно на комплекс Avani Plus Khao Lak Resort 5*. В «Слетать.ру» дополнили список востребованных гостиниц: Naithonburi Beach Resort 4* на Пхукете и Pattaya Park Beach Resort 3* в Паттайе.

Что касается стоимости недельных туров с вылетами из Москвы 29–30 декабря, то отдых на двоих в отеле Welcome World Beach Resort & Spa (Паттайя) обойдется от 402 тыс. руб. – номер категории deluxe (здесь и далее указаны наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 18:00 8 ноября. – Ред.). Турпакеты в гостиницу Pattaya Park Beach Resort предлагаются по цене от 372 тыс. руб. за двоих взрослых. За тур на Пхукет в Karon Princess Hotel (пляж Карон) придется заплатить от 635 тыс. руб. за двоих. Вероятно, относительно высокая стоимость объясняется тем, что в этом объекте размещения на новогодние даты уже распроданы наиболее доступные по цене номера superior, выбирать остается между вариантами deluxe и junior suite. Для желающих отдохнуть в Naithonburi Beach Resort (Пхукет), если рассматривать вылеты из Москвы 29–30 декабря, на сегодня доступны только предложения на 5 ночей, цены кусаются – от 1 млн 83 тыс. руб. за двоих. По всей видимости, туроператоры распродают остатки из своих новогодних квот в этой гостинице и в связи с высоким спросом системы динамического ценообразования повышают стоимость.

Напомним, дефицит мест в востребованных отелях Таиланда на новогодние даты ощущался еще в середине сентября. Уже тогда в туркомпаниях рекомендовали туристам не затягивать с бронированием отдыха на зимние праздники.