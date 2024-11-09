Житель США проплыл 73 километра, сидя в огромной тыкве

Мужчина соорудил из плода весом 555 кг настоящую лодку. Гэри Кристенсен из США с детства мечтал вырастить тыкву, которая была бы настолько большой, что запросто могла бы использоваться в качестве лодки. Наконец-то желание 46-летнего энтузиаста осуществилось. Более того, благодаря этому плаванию он стал рекордсменом.

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Гэри умудрился проплыть 73,5 км по реке Колумбия. Необычное путешествие заняло у него 26 часов. После прибытия в финишную точку Кристенсен официально был признан человеком, которому удалось преодолеть наибольшее расстояние, сидя в тыкве.

Я долго планировал эту попытку установить рекорд и, наконец, решил осуществить её в этом году, когда вырастил тыкву, подходящую для путешествия, — заявил рекордсмен.

Гэри занимается выращиванием тыкв-гигантов с 2011 года. На его счету десятки побед в различных конкурсах среди фермеров и других энтузиастов, соревнующихся в садово-огородных достижениях.