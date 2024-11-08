У туристов появился еще один вариант перелетов из Москвы в Южную Америку

Авиакомпания Royal Air Maroc добавила в свою маршрутную сетку рейсы из Касабланки (Марокко) в Сан-Паулу (Бразилия). Они будут выполняться с 7 декабря трижды в неделю на лайнерах Boeing 787-800. Для российских туристов открывается новый вариант перелетов в южноамериканскую страну – с пересадкой в Марокко, так как самолеты перевозчика в Касабланку ежедневно отправляются из Москвы.

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Корреспондент портала TourDom.ru проверил стоимость билетов из российской столицы в Сан-Паулу cо стыковкой в Касабланке. Марокканская авиакомпания готова доставить пассажиров в Бразилию 10 февраля, обратно – 21-го за 135,4 тыс. руб., багаж включен в тариф (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 14:00 8 ноября. – Ред.).

Пересадка займет около 5 часов на пути туда и вдвое больше – на маршруте обратно. Более короткий по времени вариант – рейсы Москва – Сан-Паулу авиакомпании Turkish Airlines. В этом случае стыковки в Стамбуле будут 2 час 40 минут и 3 часа 15 минут соответственно, а общее время на обратном пути сократится почти на 5 часов. Стоит такой вариант на 38,5 тыс. руб. дороже.

Напомним, еще весной у наших туристов появились серьезные сложности с транзитом через аэропорт Стамбула в страны Южной Америки, в частности в Аргентину и Бразилию. Turkish Airlines под разными предлогами отказывала пассажирам с российскими паспортами в посадке на рейсы: отсутствие обратного билета, несовпадение пунктов отправления и возвращения, перелет round trip, но оформленный не единым бронированием. Порой причины отказов и вовсе надуманные: перелет только с ручной кладью, малое количество визовых штампов в паспорте и т. д.

Что касается рейсов Royal Air Maroc, то туристам рекомендуется внимательно следить за расписанием. На сайте Шереметьево появилась информация, что с 14 декабря полеты по маршруту Москва – Касабланка будут выполняться из этого аэропорта.

Между тем в сезонном расписании Домодедово, из которого Royal Air Maroc летает сейчас, рейсы в Касабланку значатся и после 14 декабря.

Вернется ли перевозчик в Шереметьево, из которого в свое время выполнял полеты, пока неясно.