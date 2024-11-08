Туроператор рассказал о возвращении застрявших в Японии туристов

Круизный лайнер Spectrum of the Seas, который накануне застрял в Японии из-за поломки, завершил ремонтные работы и вышел из Иокогамы в Шанхай. В Китай судно должно прибыть утром 11 ноября, то есть на 2 дня позже даты, которая стоит в расписании круиза. На борту судна находится более 500 российских туристов, у многих имеются авиабилеты из Шанхая в Россию на 9 ноября, которые, очевидно, сгорят. Вчера обсуждался вариант, что россияне могли бы добраться из Иокогамы до Токио и оттуда вылететь в Китай, однако произошла заминка.

© tourdom.ru

«Варианты с транзитом через японскую столицу не прошли из-за пограничных и таможенных процедур. Таким образом, круиз продлевается на 2 дня. Сейчас собираем списки, у кого в наличии авиабилеты на 9 и 10 ноября. Будем перебронировать, расходы берем на себя. Для тех, кому не хватит билетов на 11 ноября и вылет будет позже, забронируем и оплатим проживание в Шанхае», – рассказал TourDom.ru основатель компании CruСlub Михаил Алексеев.

Ранее круизная компания Royal Caribbean пообещала выплатить компенсацию за сгоревшие международные авиабилеты в размере 400 долларов на человека. Однако этой суммы, скорее всего, не хватит. Например, по состоянию на 8 ноября билеты на прямые рейсы в Москву из Шанхая с вылетом 11 ноября стоят от 186 тыс. руб., а днем позже – от 250 тыс. Соответственно, туристам придется либо раскошелиться, либо искать другие варианты или жить в Шанхае до появления более привлекательных тарифов. Впрочем, по словам Михаила Алексеева, компенсацию свыше 400 долларов CruСlub возьмет на себя. Согласно условию безвизового транзита через Шанхай, россияне должны покинуть КНР в течение 6 суток.

Подавляющее большинство наших соотечественников – 494 из 538 – бронировали отдых на Spectrum of the Seas через CruClub. Но есть на борту россияне и от других компаний.

«Наши туристы продолжают полноценно отдыхать, на лайнере проводятся все мероприятия и активности по программе до прибытия лайнера в Шанхай 11 ноября включительно», – сообщили в компании «Круизы & Путешествия», добавив, что значительная часть отдыхающих запланировала отдых в Шанхае.

С теми же, кто должен был отправиться в Россию сразу после окончания круиза, то есть 9 ноября, но улететь теперь уже не сможет, «ведется работа по возвращению домой».

По словам туроператоров, недельный круиз вокруг Японии, который организует компания Royal Caribbean, пользуется большим спросом, в том числе у российских туристов. Средняя стоимость тура – 1000 долларов за внутреннюю каюту без окна, за каюту с балконом – 1300 долларов.