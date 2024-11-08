Китайцы массово устремились в Россию — количество поездок туристов из КНР с начала 2024 года увеличилось в семь раз. Об этом пишет РБК.

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По данным погранслужбы, с января по сентябрь текущего года было зафиксировано 731,8 тысячи визитов. При этом за аналогичный период 2023 года их было только 105,8 тысячи.

Специалисты отмечают, что хотя турпоток из Китая восстанавливается, ему пока далеко до показателей допандемийного 2019-го. Тогда за три квартала Россию посетили 1,2 миллиона туристов из этой азиатской страны.

PR-директор «Интуриста» Дарья Домостроева заявила, что на росте числа поездок сказались возобновление безвизового соглашения с Китаем и запуск электронной визы.

Сейчас на долю гостей из КНР у туроператора приходится 65 процентов всего турпотока из-за границы. Страна остается главным поставщиком классических организованных туристов.

Летом 2024 года иностранные туристы побили рекорд по объему бронирований отелей в России за последние два года. В сравнении с летним сезоном 2023-го спрос на поездки по России у иностранцев вырос более чем в 1,5 раза и почти в три раза относительно 2022 года. А в сентябре он стал двукратным по сравнению с прошлогодним.