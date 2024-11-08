Названы страны-лидеры по туристическому потоку в Россию

Количество поездок иностранных туристов в Россию в период с января по сентябрь 2024 года увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на статистику погранслужбы ФСБ. По данным ведомства, за девять месяцев граждане других государств пересекли российскую границу 13 млн раз, при том что в 2023 году количество таких поездок составило 11,7 млн.

Чаще всего в Россию приезжали туристы из стран ближнего зарубежья. Абсолютным лидером стал Узбекистан: граждане этой страны пересекли российскую границу 2,65 млн раз. Также в тройке лидеров по въезду традиционно оказались граждане Казахстана — 2,63 млн поездок, Таджикистана — 1,4 млн. Из государств дальнего зарубежья в топ-10 стран, чьи граждане чаще всего посещали Россию, вошел Китай. Число поездок оттуда выросло в 2,5 раза, до 1,3 млн.

Что касается туристов из других стран, то чаще всего в Россию за шесть месяцев текущего года приезжали жители Германии — 52,3 тысячи поездок, Туркмении — 45,5 тысячи, Ирана — 45,4 тысячи и Турции — 44,1 тысячи. Вдвое выросло число поездок с туристической целью из ОАЭ — до 43,2 тысячи против 20,5 тысячи в прошлом году.

До этого стало известно, что россияне раскупили новогодние туры на горнолыжные курорты страны. В некоторых отелях уже не найти места с 28 декабря по 12 января. Пока есть места в Шерегеше, где гостиницы загружены на 70%. Еще больше мест в горном кластере Сочи — с 29 декабря по 8 января курорты заняты на 60%.

Эксперт в сфере туризма Айдар Минишев ранее раскрыл преимущества бронирования летних туров зимой. По его словам, турагентства делают скидки за раннюю бронь. Первый этап раннего бронирования туров стартует в ноября-декабре и продолжается до конца февраля, подчеркнул специалист.