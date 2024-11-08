Россияне резко заинтересовались двумя азиатскими странами зимой

Китай и Вьетнам оказались в списке самых быстрорастущих направлений для туризма зимой, сообщается в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Набирающие популярность туристические направления зимнего сезона специалисты назвали в распространенном пресс-релизе, текст которого изучила «Лента.ру».

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«Несколько традиционных зимних направлений сейчас показывают рост объемов в разы по всему зимнему сезону. По данным группы компаний "Слетать.ру", наибольший прирост к показателям аналогичного периода 2023-го виден по Вьетнаму — в 15,2 раза и Китаю — в 12,3 раза. В 6,7 раз увеличились объемы по Египту. Таиланд показал рост в 2,6 раз, ОАЭ — в 2,3 раза, Куба — в 1,5 раза», — сообщили в РСТ, подчеркнув, что туроператоры продолжают фиксировать растущий спрос на Вьетнам, Китай и Таиланд.

Участники рынка подтверждают тенденцию. Так, заместитель генерального директора компании «Пакс» Любовь Чучмаева сообщила, что лидерами продаж традиционно остаются Китай и Таиланд. В свою очередь, аналитик PR-службы компании «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко сообщила, что Вьетнам и Китай демонстрируют значительный прирост зимних объемов: по Вьетнаму — в 28 раз, по Китаю — в 11 раз.

Ранее аналитики назвали стоимость аренды квартир на Новый год в популярных городах России. Как рассказали специалисты ЦИАН, снять квартиру на Новый год в Москве получится в среднем за 10,6 тысячи рублей в сутки.

В других туристических локациях квартиры стоят в среднем 7,8 тысячи рублей в сутки, отметили специалисты. Самое дорогое жилье предлагают в столице страны и Казани (за 10,6 тысячи рублей в сутки), а также в Великом Устюге (9,3 тысячи рублей).