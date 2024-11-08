Туристы смогут брать на Мальдивы только одну пачку сигарет

С 7 ноября Мальдивы ограничили ввоз в страну табачных изделий туристами. Теперь гость может взять с собой на отдых не более одной пачки сигарет или стиков. Соответствующее ограничение уже одобрил и подписал президент Мохамед Муиззу.

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Информацию также подтвердили и российские туроператоры, которым пришло уведомление от принимающих компаний. Уточняется, что туристы смогут взять с собой только вскрытую пачку и в ней должно быть не больше 19 сигарет. Любая табачная продукция сверх этого лимита будет конфискована и возвращена туристу перед обратным рейсом.

Более того, власти значительно увеличили импортные пошлины на ввоз сигарет в страну. По мнению чиновников, это должно привести к исчезновению табака с полок местных магазинов. Так что туристы по идее не смогут купить сигареты и на самих Мальдивах.

Наконец, с 15 ноября на острова нельзя ввозить и вейпы, а ограничение на электронки и кальяны действует уже давно.

Чиновники считают, всё это сделает Мальдивы свободной от табака территорией. При этом в местном парламенте уверены, что сами путешественники отнесутся с пониманием к таким ограничениям.

Впрочем, судя по комментариям читателей телеграм-канала «Крыша ТурДома», борьба с никотином будет строгой только на бумаге. Аналогичная ситуация складывается в Таиланде. Там тоже действует ограничение на ввоз отдыхающими табачной продукции. Но по факту таможня просто закрывает глаза на это и не напрягает гостей королевства.