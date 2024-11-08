Эксперты перечислили места, куда отправятся жители России на Новый год

Эксперты определили самые популярные у россиян страны для встречи Нового года.

«Авиасейлс» проанализировал бронирования пользователей и оказалось, что 64 процента из них проведут праздничные выходные в РФ. Причем, Москва стала самым популярным направлением, поездку туда запланировали 19 процентов туристов. В среднем они проведут в столице шесть дней.

В Санкт-Петербург отправятся 13 процентов путешественников. Они планируют провести в городе около недели. Еще семь процентов туристов выбрали Сочи, собираясь отдохнуть там в среднем неделю.

За рубежом проведут каникулы 36 процентов российских туристов, что на десять процентов больше, чем год назад. Лидер спроса – Ташкент. Почти столько же улетят на Пхукет, по пять процентов посетят Ереван и Бангкок, пишет РИА Новости.

Ранее «СП» сообщала, что в Китае решили облегчить предоставление платежных услуг для путешественников, прибывающих в страну из-за рубежа.