Названы самые популярные среди россиян направления на новогодние праздники

По данным авиабронирований на предстоящие новогодние праздники, количество заказов выросло почти в два раза относительно прошлогодних каникул, рассказала в беседе с RT Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

При этом 44% заказов оформлены за границу, тем самым на 78% больше россиян отправятся на отдых в другие страны, добавили эксперты.

Так, самой востребованной зарубежной страной оказался Таиланд: на Пхукет приходится 13% авиазаказов, а на Бангкок — 7,6%, пояснили аналитики.

«В топ-5 популярных направлений, куда российские путешественники отправятся на праздничные выходные, вошли Баку (доля — 5,7%), Денпасар (Бали) с долей (4,2%) и Дубай (4,1%)», — подчёркивается в исследовании.

Также спросом пользуются поездки в Стамбул (доля заказов в город составляет 3,8%), Ереван (3%), Ханой (2,8%), Хошимин (2,6%) и Минск (2,3%), добавили специалисты.

Отмечается, что среди российских городов большинство путешественников отдают предпочтение Москве, в столицу уже оформлено 24% заказов.

В топ-5 популярных направлений попали Санкт-Петербург (доля — 12,2%), Сочи (8,6%), Калининград (4,8%) и Екатеринбург (3,7%), заявили в компании.

«На предстоящие праздники россияне также выбирают поездки в Минеральные Воды (доля авиазаказов в город составляет 3,1%), Самару (2,4%), Красноярск (2,3%), Тюмень (2,1%) и Уфу (1,9%)», — заключили в сервисе.

Ранее стало известно, что российские туристы уже начали активно готовиться к новогодним каникулам.