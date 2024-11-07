Рейсов из Санкт-Петербурга в Турцию зимой станет больше

Полетная программа из Санкт-Петербурга в Анталью в сезоне-2024/2025 расширяется. В зимнем расписании вылеты из Пулково продолжит выполнять авиакомпания «Россия» по понедельникам, четвергам и субботам. Туры с этим перелетом формирует стратегический партнер «Аэрофлота», туроператор Библио-Глобус.

Продолжат возить туристов из Петербурга в Анталью и турецкие авиакомпании. Pegasus Airlines оставила в зимнем графике четыре еженедельных регулярных рейса. Туры с местами на этих самолетах туроператоры предлагают, выбирая их из GDS.

«Вариант интересен для клиентов тем, что перелет занимает меньше времени – чуть более 4 часов. Но в то же время он подороже», – отметила турагент из Санкт-Петербурга Мария Шекер.

Полетную программу продлевает авиакомпания Southwind в партнерстве с Pegas Touristik. Рейсы из Пулково на турецкий курорт заявлены по понедельникам и пятницам.

Турагенты приветствуют большой выбор перевозки из Северной столицы.

«В этом сезоне объемы полетных программ расширились за счет увеличения рейсов “России” и Pegasus. Хорошо, что у туристов стало больше вариантов», – говорит один из участников рынка.

Однако, несмотря на возможный переизбыток в непиковые даты, на снижение прайсов турагенты не надеются.

«В декабре и сразу после новогодних праздников спрос на Турцию традиционно сокращается. В эти периоды самолеты могут не заполняться. Но снижать цены из-за недозагрузки перевозчики не будут, скорее снимут часть рейсов, а потом вновь поставят их в марте», – поделился своим мнением один из специалистов розницы.

Ранее TourDom.ru писал, что Turkish Airlines в конце октября досрочно сняла свои рейсы в Анталью из Санкт-Петербурга. Туроператоры вынужденно пересадили клиентов на лайнеры Southwind. Однако через какое-то время перевозчик вернул их в расписание. Туристам снова выписали билеты на самолеты турецкой авиакомпании. По данным аэропорта Пулково, AJet (дочерний перевозчик Turkish Airlines) продолжит полеты по маршруту до середины ноября.