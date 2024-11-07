Цены на новогодний отдых в некоторых отелях Турции снизились на треть

Редакция TourDom.ru обнаружила, что цены на туры в Турцию на Новый год в некоторые популярные отели за последний месяц снизились. Например, недельный тур с размещением в Kirman Leodikya Resort 5* с вылетом из Москвы 30 декабря в начале октября стоил 290 тыс. руб. на двоих. Сейчас аналогичный вариант можно забронировать на 20% дешевле. Здесь и далее рассматриваем туры на 8 дней с отправлением из столицы 28–30 декабря.

Еще заметнее изменились тарифы на отдых в Bellis Deluxe Hotel. В октябре туроператоры предлагали турпакет с заездом 30 декабря на неделю за 375 тыс. руб. на двоих, сейчас цена упала до 290, то есть на 23%.

Новогодний тур в Calista Luxury Resort в Белеке в сентябре обошелся бы в 480 тыс. руб. на двоих. Сейчас подобный вариант на праздничные дни можно заказать на треть дешевле – за 344 тыс. Вылет из Москвы – 30 декабря.

С 420 до 360 тыс. снизились прайсы на отдых в Lara Barut Collection с заездом 28 декабря.

В других востребованных отелях стоимость новогоднего отдыха изменилась незначительно или осталась на прежнем уровне. Например, в ту же сумму, что и месяц назад, обойдется тур в Belek Beach Resort Hotel – от 270 тыс. руб. на двоих. Почти не изменились цены на отдых в Titanic Deluxe Golf Belek – от 330 тыс. руб. в начале октября до 370 в настоящий момент.

Если рассматривать высокобюджетные варианты, туристы могут выбрать на Новый год тур в Cullinan Golf & Resort. Стоимость тура с размещением в этой гостинице также не претерпела больших изменений. За неделю отдыхающие заплатят от 570 тыс. руб.

Несмотря на нисходящий тренд, турагенты советуют клиентам не затягивать с бронированием. «Сами местные жители заранее бронируют номера в гостиницах на Новый год, поэтому качественные варианты скоро будут стоять на стопе. К тому же не так уж много отелей с хорошим питанием и интересной новогодней программой».

Ранее TourDom.ru писал, что туристов удивили цены на туры в Турцию по раннему бронированию. Рост прайсов на лето-2025 специалисты объясняют инфляцией в стране и ослаблением курса рубля по отношению к евро.