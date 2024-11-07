Часть аэропортов Финляндии перешла на навигацию 60-х годов

Диспетчерские службы двух аэропортов граничащей с Россией Восточной Финляндии перешли на радионавигационную систему 1960-х годов из-за помех с GPS. Об этом пишет yle.

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По данным издания, устройство прошлого века DME (всенаправленный дальномерный радиомаяк, РМД) было вновь введено в эксплуатацию в сентябре 2024 года в аэропортах Йоэнсуу и Савонлинна.

Более того, в скором времени последовать примеру этих авиагаваней планируют в Лаппеенранта.

Ранее авиакомпании ряда европейских государств, в частности Финляндии и стран Балтии, заявили о помехах в работе из-за подавления Россией сигналов GPS после атак дронов. Так, транспортное ведомство Эстонии сообщило, что в последние дни на большей части территории республики наблюдались перебои в работе GPS.