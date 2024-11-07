В Лондоне прошла туристическая выставка World Travel Market

Одной из самых обсуждаемых тем на туристической выставке в Лондоне стала победа Дональда Трампа
В Лондоне сегодня завершается туристическая выставка World Travel Market, которая проводится с 1980 года и считается одной из крупнейших в мире. В течение 3 дней, с 5 по 7 ноября, со своими стендами в конгресс-центре ExCel выступили более 4000 компаний из 184 стран. Российских экспозиций на WTM из-за политики организаторов нет уже третий год подряд. Однако профессионалы турбизнеса России по-прежнему приезжают на выставку в качестве посетителей, так как именно в Лондоне собираются коллеги со всего мира.
«Мы общались с партнерами, которые присылают нам группы из Индонезии, Малайзии, Таиланда и Вьетнама. Эти рынки очень интересуются Россией. К выставке сделали каталог с новыми программами, включая халяль-туры в Казань, туры с посещением Мурманска и т. д. Очень хорошо пошел!» – рассказала «ТурДому» гендиректор туроператора «Тари Тур» Марина Левченко.
По ее словам, общение с коллегами прошло хорошо. Более того, есть ощущение, что накапливается отложенный спрос, так как Европа переполнена, и «партнеры говорят, что им очень не хватает России». Они готовы отправлять своих клиентов и ждут нормализации геополитической ситуации. В этой связи наша собеседница упомянула про победу на выборах в США Дональда Трампа, которая стала, пожалуй, самой обсуждаемой новостью в кулуарах WTM.
Генеральный директор ООО «Мой Агент» Виктория Кизимова подтвердила, что выборы в США – одна из ключевых тем. Некоторые коллеги даже делали ставки, кто победит. По ее словам, несмотря на все сложности, WTM остается значимой площадкой для общения с иностранными партнерами. Бейдж с надписью «Российская Федерация» в Лондоне воспринимают абсолютно нормально:
«Все ведут себя адекватно, никаких вопросов не возникает».
Из тенденций, проявивших себя на выставке, Виктория Кизимова отметила сокращение количества стендов travel-tech компаний. Возможно, это связано с тем, что некоторые предпочли участвовать в форумах, которые проходят в Юго-Восточной Азии. Зато очень активны коллеги из соседних с Россией стран – Армении, Узбекистана, Казахстана, много участников с Ближнего Востока (Саудовская Аравия – официальный партнер WTM. – Ред.)
В деловой программе WTM заметен уклон в сторону устойчивого туризма. Аэропорт Хитроу, например, подтвердил долгосрочную цель – обнулить «углеродный след» к 2030 году. Еще одна большая веха авиации – это возможный переход авиакомпаний на биотопливо. Однако, несмотря на то что прецеденты уже есть, его массовое использование пока остается отдаленной перспективой. По мнению нашей собеседницы, сейчас более актуальны другие темы.
«С одной стороны, говорят об устойчивом развитии, а с другой – остаются нерешенными элементарные вопросы упорядочения тарифной политики авиакомпаний. Клиент, покупая авиабилет, не понимает, сколько денег он сможет вернуть в случае отмены полета. Авиакомпании не собираются упрощать правила. Даже сбор за карбоновый выброс вводится отдельной таксой, что усложняет расчеты», – поделилась наблюдениями за деловой программой WTM Виктория Кизимова.