В Лондоне прошла туристическая выставка World Travel Market

В Лондоне сегодня завершается туристическая выставка World Travel Market, которая проводится с 1980 года и считается одной из крупнейших в мире. В течение 3 дней, с 5 по 7 ноября, со своими стендами в конгресс-центре ExCel выступили более 4000 компаний из 184 стран. Российских экспозиций на WTM из-за политики организаторов нет уже третий год подряд. Однако профессионалы турбизнеса России по-прежнему приезжают на выставку в качестве посетителей, так как именно в Лондоне собираются коллеги со всего мира.

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«Мы общались с партнерами, которые присылают нам группы из Индонезии, Малайзии, Таиланда и Вьетнама. Эти рынки очень интересуются Россией. К выставке сделали каталог с новыми программами, включая халяль-туры в Казань, туры с посещением Мурманска и т. д. Очень хорошо пошел!» – рассказала «ТурДому» гендиректор туроператора «Тари Тур» Марина Левченко.

По ее словам, общение с коллегами прошло хорошо. Более того, есть ощущение, что накапливается отложенный спрос, так как Европа переполнена, и «партнеры говорят, что им очень не хватает России». Они готовы отправлять своих клиентов и ждут нормализации геополитической ситуации. В этой связи наша собеседница упомянула про победу на выборах в США Дональда Трампа, которая стала, пожалуй, самой обсуждаемой новостью в кулуарах WTM.

Генеральный директор ООО «Мой Агент» Виктория Кизимова подтвердила, что выборы в США – одна из ключевых тем. Некоторые коллеги даже делали ставки, кто победит. По ее словам, несмотря на все сложности, WTM остается значимой площадкой для общения с иностранными партнерами. Бейдж с надписью «Российская Федерация» в Лондоне воспринимают абсолютно нормально:

«Все ведут себя адекватно, никаких вопросов не возникает».

Из тенденций, проявивших себя на выставке, Виктория Кизимова отметила сокращение количества стендов travel-tech компаний. Возможно, это связано с тем, что некоторые предпочли участвовать в форумах, которые проходят в Юго-Восточной Азии. Зато очень активны коллеги из соседних с Россией стран – Армении, Узбекистана, Казахстана, много участников с Ближнего Востока (Саудовская Аравия – официальный партнер WTM. – Ред.)

В деловой программе WTM заметен уклон в сторону устойчивого туризма. Аэропорт Хитроу, например, подтвердил долгосрочную цель – обнулить «углеродный след» к 2030 году. Еще одна большая веха авиации – это возможный переход авиакомпаний на биотопливо. Однако, несмотря на то что прецеденты уже есть, его массовое использование пока остается отдаленной перспективой. По мнению нашей собеседницы, сейчас более актуальны другие темы.