Застрявшим на лайнере туристам могут сделать безвизовый транзит

Застрявшие на круизном лайнере Spectrum of the Seas россияне могут получить безвизовый транзит через Японию. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

© Вечерняя Москва

Это форс-мажор, такое случается крайне редко, и в каждом случае ищется оптимальный выход. Мы сейчас ожидаем ответа от своего партнера — американской компании Royal Caribbean. К решению вопроса подключилось также посольство РФ в Японии, которое связалось с иммиграционной службой этой страны — рассказали РСТ в компании CruClub.

Япония будет готова помочь, если поступит соответствующий запрос от Royal Caribbean, и тогда россияне смогут получить безвизовый транзит, сообщает Интерфакс.

Утром 7 ноября сообщалось, что около 600 российских туристов застряли в японском порту Йокогама из-за поломки круизного лайнера Spectrum of The Seas. Сначала ожидалось, что лайнер прибудет в Шанхай 9 ноября и уже оттуда туристы полетят в Россию, но срок перенесли на 11 ноября, и из-за этого билеты в обратную сторону истекают. Туристы могли самостоятельно добраться до аэропорта Токио, где приобрели бы билеты в Шанхай, но японские власти не могут их выпустить из порта из-за отсутствия виз.