Путешественница заблудилась и три дня выживала в джунглях Амазонки

Испанскую туристку, которая отправилась с гидом в джунгли Амазонки и потерялась, нашли живой спустя три дня. Подробностями истории поделилось издание Noticias Caracol.

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По данным источника, 26-летняя Эстер Хименес Ромеу поехала в колумбийский город Летисия в департаменте Амазонас, чтобы заняться экотуризмом. Для похода в джунгли она наняла гида, с которым позже разминулась, и заблудилась.

Эстер смогла отправить сообщение с просьбой о помощи своему другу в Норвегии, именно он поставил в известность о произошедшем колумбийские власти, которые начали поиски. К операции подключились региональная гвардия, полицейские, пожарные-добровольцы, сотрудники гражданской обороны и ВВС. Через 48 часов пропавшую девушку нашли — ей удалось выжить с помощью дождевой воды и запасов овсянки, которые она взяла с собой в поход.

Хименес Ромеу призналась, что когда она заблудилась и осталась без проводника, то сначала запаниковала, но затем взяла себя в руки и разбила лагерь, ожидая его возвращения. Поиски гида, о местонахождении которого пока нет никаких сведений, продолжаются.

В апреле в колумбийских джунглях нашли пропавшего российского путешественника Владимира Косарова. Он рассказал, что на него несколько раз нападали и он чудом выжил, упав с обрыва.