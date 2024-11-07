Новый год на двоих на Занзибаре обойдется в сумму от 400 тысяч рублей

Отдых формата «всё включено» на двоих в новогодние праздники обойдётся в сумму от 400 тыс. рублей за неделю, следует из данных АТОР.

Как сообщают в ассоциации со ссылкой на данные компаний FUN&SUN и Space Travel, число бронирований выросло на 20—25% по сравнению с прошлогодним зимним сезоном.

В канун новогодних праздников стоимость туров «всё включено» на Занзибар на двоих на Новый год от Anex с вылетом из Москвы и проживанием в четырёхзвёздочном отеле составит от 684 тыс. рублей, от Let`s Fly — от 400,5 тыс. рублей. Отдых в пятизвёздочном отеле с путёвкой от Space Travel — от 1,1 млн рублей за двоих.

Ранее первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал о самых популярных внутренних направлениях на новогодние праздники.