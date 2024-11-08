Лайнер с сотнями застрявших россиян завершил ремонт и отправился в путь

Круизный лайнер Spectrum of the Seas, на котором в японском порту Йокогама застряли сотни россиян, завершил ремонт и отправился дальше по своему маршруту. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает Telegram-канал Shot.

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Уточняется, что судно уже покинуло гавань и в течение двух-трех часов прибудет прибудет в Китай.

Утром 7 ноября сообщалось, что около 600 российских туристов застряли в японском порту Йокогама из-за поломки круизного лайнера Spectrum of The Seas. Судно не могло отправиться в Шанхай из-за технической поломки. Тем временем у путешественников сгорают обратные авиабилеты, а местные власти могут обвинить их в нарушении условий транзитных виз. «Вечерняя Москва» рассказала подробности этого инцидента и узнала, смогут ли туристы вернуть деньги за билеты и не получить штраф от японского правительства.

Российское посольство в Японии оперативно установило контакт с Иммиграционной службой страны восходящего солнца для оказания помощи российским туристам, оказавшимся на судне Spectrum of the Seas. У россиян истекли транзитные визы после изменения даты отплытия.

Весь алкоголь на круизном лайнере стал бесплатным. Вероятно, такое решение компании направлено на то, чтобы удовлетворить пассажиров.