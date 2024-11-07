Туристам в Италии начали продавать воздух с озера Комо

Итальянское озеро Комо, издавна привлекающее туристов своей живописной красотой, стало центром необычного бизнеса. Местные предприниматели начали продавать воздух, собранный непосредственно над поверхностью озера, в небольших жестяных банках.

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Оригинальный сувенир создан находчивым коммуникационным агентством и продвигается через сайт, посвященный воздуху Комо. Баночку также можно приобрести в местных сувенирных лавках с гарантией производителя: покупатель найдет "настоящий воздух озера Комо, заключенный в банку".

Концепция может показаться абсурдной, но маркетологи утверждают, что это не просто воздух, а кусочек уникальной атмосферы озера Комо, насыщенной ароматами природы. Покупка необычной банки, считают они, поможет путешественникам "сохранить память о своем путешествии" в этот живописный уголок Италии, "увести с собой частичку Комо" и поделиться этим уникальным опытом с родными и друзьями.

Процесс сбора воздуха довольно прост: специальные устройства захватывают воздух с определенной высоты над озером и помещают его в герметичные банки. Затем эти сосуды продаются туристам по цене около 10 евро за штуку. Но поскольку каждая банка содержит 400 миллилитров, пройти досмотр с ней в ручной клади не получится - только сдавать в багаж.

В прошлом году озеро Комо посетили более 5,6 миллиона человек. Так что у нового сувенирного бизнеса есть все шансы раскрутиться на полную катушку, несмотря на недовольство местных властей.

Мэр города Комо Алессандро Рапинезе высказался критически об инициативе, предложив туристам обратить внимание на традиционные местные сувениры - знаменитые шелковые шарфы.