Турэксперт поделился самыми опасными странами для путешествий

Основатель визового центра Visa News Дмитрий Волков назвал ряд стран, которые представляют опасность для туристов. Он перечислил регионы с нестабильной политической ситуацией, высоким уровнем преступности или природными угрозами.

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Одними из самых небезопасных для отдыха Волков назвал Израиль и Палестину. Он подчеркнул, что конфликт между этими странами продолжает набирать обороты, и туристам стоит избегать этого региона, чтобы не оказаться в зоне боевых действий.

Еще одной зоной риска являются Ирак и Иран, где угроза террористических атак и похищений людей остается на высоком уровне. В этих странах также часто происходят насильственные инциденты.

В числе стран с высоким уровнем преступности оказался и Бразилия. Волков отметил, что даже днем прогулки по улицам могут быть опасными из-за частых стычек и преступных группировок.

В Южноафриканской Республике также вездесущи грабежи и угон автомобилей.

Немалую угрозу представляет и экологическая ситуация. Например, Индонезия, несмотря на свою красоту, страдает от плохой системы переработки мусора, что значительно ухудшает состояние окружающей среды и создает дополнительные риски для здоровья.

Не меньшую опасность представляют природные бедствия, которые часто происходят в странах с активной сейсмической активностью. В Японии землетрясения и цунами — не редкость, что требует от туристов повышенной готовности к экстренным ситуациям. В свою очередь, на Филиппинах тайфуны и проливные дожди могут привести к разрушительным наводнениям, и путешественники должны быть готовы к быстрому реагированию в случае чрезвычайной ситуации.

Эксперт советует внимательно следить за прогнозами погоды, рекомендациями местных властей и быть готовыми к эвакуации в случае угрозы, сообщает «Секрет фирмы».

Ранее директор Центра по развитию туризма ЦСР Елена Кравченко представила профиль среднестатистического российского туриста. Также эксперты объяснили, почему в России набирают популярность необычные и рисковые виды отдыха.