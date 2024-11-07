Египет стал самым популярным направлением для отдыха в ноябре

Самым популярным направлением среди россиян в ноябре стал Египет. На него пришлось 24,7% всех проданных на текущий месяц турпакетов. Об этом сообщает АТОР.

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Второе место по числу покупок турпакетов заняла Россия с долей 20,5%. Тройку замыкает Таиланд с долей 14,1%. Следом идут ОАЭ и Турция с одинаковым результатом в 12,6%.

В топ-10 также вошли Шри-Ланка (4%), Китай (3%), Куба (2,3%), Абхазия (1,2%) и Мальдивы (1%).

Мировой туризм уже практически вернулся к допандемийным уровням. Так, по итогам первых семи месяцев международный турпоток оказался всего на 4% ниже показателя за аналогичный период 2019 года. Причем в некоторых регионах поток путешественников не только вернулся к доковидным значениям, но и превзошел их. Например, количество международных прибытий в страны Ближнего Востока за январь — июль выросло на 26% по сравнению с 2019-м.