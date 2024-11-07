Россиянам рекомендовали срочно лететь на Бали

В некоторых регионах России уже отчетливо можно почувствовать начало зимы. Люди сталкиваются с холодом и усталостью из-за недостатка витамина D. Однако эксперт в сфере туризма, руководитель офиса «Бюро 1.2.3. Путешествия и переводы» Айдар Минишев рассказал «ФедералПресс», почему следует уже сейчас задуматься о поездке на сказочный остров Бали.

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«Находясь на острове, можно насладиться экзотическими фруктами, вдоволь позагорать и поплавать в океане, ведь потом по прилете у Вас будут приятные воспоминания», – отметил эксперт.

По информации Минишева, чтобы перезагрузиться от потока мыслей в голове, от работы, бесконечного темпа жизни, следует устроить себе цифровой детокс. Хотя бы на несколько часов в день отказаться от использования телефона, а просто наслаждаться всем, что окружает тебя на Бали. Каждый вечер можно провожать закаты, в отпуске они всегда другие.

«Надо лететь на Бали! И точно не меньше, чем на 2 недели», – подытожил эксперт.

Напомним, в России обнаружили туристическое место, которое притягивает больше всего путешественников, как россиян, так и иностранцев. Подробности об этом рассказал глава комитета Госдумы по туризму Сангаджа Тарбаев.