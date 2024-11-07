Россиянка Оксана, прожившая несколько месяцев в Анталье, решила развенчать распространенные мифы о турецких мужчинах, которые активно транслируются в популярных турецких сериалах. По ее словам, реальность значительно отличается от романтизированных образов, представленных на экране.

В России турецкие сериалы пользуются большой популярностью, и многие женщины, вдохновлённые их сюжетами, полагают, что в Турции множество харизматичных красавчиков, готовых окружить их заботой и вниманием. Однако Оксана утверждает, что это не всегда так. По ее наблюдениям, турецкие мужчины действительно интересуются славянками, но не реже предпочитают женщин из Европы со светлыми волосами и глазами.

«Турецких мужчин так же легко могут покорить приезжие из Германии, Польши или Хорватии», – делится она.

Одним из наиболее распространенных заблуждений является мнение о том, что влюбленный турок готов пойти на все ради своей избранницы. Однако, по словам Оксаны, в центре внимания у них всегда остаётся семья. В Турции родители часто вмешиваются в жизнь своих детей и могут воспринимать иностранок как угрозу своим традициям. Если мать выступит против союза, отношения могут быстро закончиться, пишет «Царьград».

Оксана также отмечает, что хотя турецкие мужчины могут быть романтичными на начальных этапах отношений, этот энтузиазм быстро угасает. Большинство из них не интересуются тем, чем живет их девушка, если это не связано с другими мужчинами. Спустя несколько лет совместной жизни желание вновь испытать чувства может привести к посещению сайтов знакомств.

Несмотря на некоторые стереотипы о верности турецких мужчин, Оксана считает, что они действительно любят женщин.

«Даже будучи женатыми, они часто флиртуют. Однако есть и хорошая новость – действительно завести любовницу решаются немногие», – добавляет она.

Кроме того, россиянка отмечает инфантильность многих турецких мужчин. Они могут обижаться по пустякам и жаловаться на жизнь, что напоминает поведение детей.