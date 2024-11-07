Турист из РФ побывал в горном селе Таджикистана и раскрыл отношение к приезжим

Россиянин побывал в горном селе Таджикистана и раскрыл отношение к приезжим
Российский путешественник побывал в горном кишлаке в Таджикистане и раскрыл, как местные жители относятся к приезжим. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».
По словам автора, таджики в селе сразу пригласили его в дом на обед.
«Сейчас тебя накормим и спать уложим. Будешь рад, что сюда приехал — мы обещаем!» — процитировал он слова новых знакомых.
Россиянин добавил, что хозяева угостили его горячим ароматным пловом, приготовленным утром.
«Главное, что порции оказались просто огромными, — на гостях тут не принято экономить», — заключил путешественник.
Этот же тревел-блогер описал районы Душанбе словами «переместился на 100-200 лет назад». Он отметил, что в столице Таджикистана некоторые люди ведут традиционный быт и держат домашнее хозяйство.