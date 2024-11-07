Куда тюменцам полететь на отдых под Новый год

Из Тюмени запустили первый рейс египетской авиакомпании в Шарм-эль-Шейх, также начали летать самолеты на Пхукет. Туроператоры намекают: можно спрятаться от холодов и сугробов на жарких заграничных курортах. Какие горящие туры можно поймать под Новый год – выяснил «ФедералПресс».

© РИА "ФедералПресс"

Вылет из Тюмени

Одним из активно предлагаемых направлений является Египет. Здесь целый год теплое море. Желающие смогут отправиться туда на девять ночей за 156 тысяч рублей. Для отдыхающих забронируют четырехзвездочный отель Solymar Naama Bay по тарифу «все включено». Вылет состоится 16 декабря. Такое предложение размещено у агентства «Море туров».

Есть и более дорогие предложения. Одни из самых роскошных у агентства: пятизвездочный отель Reef Oasis Blue Bay с тарифом Super All Inclusive за 197 тысяч рублей.

Для семейных тюменцев агентство путешествий «Чемодан-тур» подготовило поездку в Египет на двух взрослых и двух детей. Отдых в пятизвездочном отеле Fun&sun Family Sultan Gardens за 10 ночей обойдется в 396 тысяч рублей. Вылет состоится 5 декабря.

© РИА «ФедералПресс»

«Пляж отлично подходит для купания детей. У берега – пологий вход с песком, есть два пирса. Пестрый подводный мир: и детям, и взрослым будет интересно поплавать с маской», – отмечают в агентстве.

Тюменцы также могут отправиться на Пхукет. На днях из аэропорта областной столицы туда отправился первый рейс. В Таиланд можно полететь, не дожидаясь декабря. Отправление состоится 10 ноября, и отдых на курорте продлится 10 ночей. Самое бюджетное путешествие по этому направлению в «Море туров» обойдется в 274 тысячи рублей. За эту цену двое путешественников разместятся в трехзвездочном отеле, завтраки включены. Самое дорогое предложение обойдется в 458 тысяч рублей за отдых в пятизвездочном отеле Le Meridien Phuket Beach Resort.

Отправление из Екатеринбурга

Полететь на отдых тюменцы могут и из других городов. Из уральской столицы нередко предлагают отправиться в Турцию и ОАЭ.

Бюджетный отдых в Анталье на двоих обойдется желающим в 130 тысяч рублей за шесть ночей. Путешественникам предлагают провести время в пятизвездочном отеле Sealife Family Resort, который находится в 50 метрах от моря. При этом действует тариф «все включено». Вылет из Екатеринбурга запланирован на 15 декабря. Такое предложение разместило агентство «Чемодан-тур».

© РИА "ФедералПресс"

В Дубае тюменцы также могут недорого отдохнуть. Одно из самых бюджетных предложений обойдется в 155 тысяч рублей на двоих за семь ночей. Путешественникам предлагают двухзвездочный отель, завтраки включены в стоимость. Отправление состоится 1 декабря.

«В пяти минутах ходьбы – станция метро, откуда можно добраться практически до любой точки города. Рекомендуется молодежи, активным и экономным туристам», – описывают предложение Coral Travel.

Самолет из Москвы

Тюменцам предлагают и туры с отправлением из столицы. Особое внимание агентства уделают курортам Египта. Так, за 223 тысячи рублей можно отдохнуть в городе Шарм-эль-Шейх. Двоих путешественников за эту сумму готовы разместить в пятизвездочном отеле на семь ночей по тарифу «ультра все включено». Также отдыхающие смогут бесплатно посещать соседний аквапарк. Отправление по предложению Coral Travel состоится 11 декабря.

© РИА "ФедералПресс"

Еще одно горящее предложение действует уже в ноябре. Тюменцы могут отправиться на Мальдивы на семь ночей за 440 тысяч рублей. В сумму включен отдых на двоих в четырехзвездочном отеле Ellaidhoo Maldives By Cinnamon, трансфер и медицинская страховка. Отправление состоится 9 ноября. Такое предложение опубликовало агентство «Флай-тур».

Ранее стало известно, что в Тюменскую область за год приехали 3,6 млн гостей. Власти ожидают, что в 2024 году турпоток окажется не ниже показателей других лет.