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РФ и Маврикий обсудили развитие сотрудничества туристических связей

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка с исполняющим обязанности секретаря по иностранным делам МИД Маврикия Джанмаджесингом Биссундоялом наращивание сотрудничества с туристической сфере.

Россия и Маврикий будут развивать туристические связи
© globallookpress.com
"В ходе беседы был подтвержден настрой Москвы и Порт-Луи на дальнейшее поступательное развитие российско-маврикийских многоплановых связей, включая наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической области, а также в сферах туризма, рыболовства, здравоохранения, науки и образования", - говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве также указали, что была выражена обоюдная заинтересованность в углублении политического диалога и координации в международных делах - в ООН и на других многосторонних площадках.

Отдых за границей
Михаил Богданов
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