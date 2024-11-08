Россия и Маврикий будут развивать туристические связи

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка с исполняющим обязанности секретаря по иностранным делам МИД Маврикия Джанмаджесингом Биссундоялом наращивание сотрудничества с туристической сфере.

"В ходе беседы был подтвержден настрой Москвы и Порт-Луи на дальнейшее поступательное развитие российско-маврикийских многоплановых связей, включая наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической области, а также в сферах туризма, рыболовства, здравоохранения, науки и образования", - говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве также указали, что была выражена обоюдная заинтересованность в углублении политического диалога и координации в международных делах - в ООН и на других многосторонних площадках.