На новогодние даты туристы предпочитают отдых в Египте

Египет – в лидерах спроса у туристов на новогодние туры. Во всяком случае, это следует из данных, предоставленных 6 ноября порталу TourDom.ru онлайн-тревел-агентствами (ОТА).

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Топ-5 туристических направлений, к покупке турпакетов на которые проявляют наибольший интерес клиенты компании «Слетать.ру», на сегодня выглядит так: Египет – 22% от общего объема продаж, Россия – 21,8%, Таиланд – 21,4%, ОАЭ – 11%, Турция – 4,3%. У сервиса Level.Travel в первой пятерке те же страны, но несколько в иной последовательности – лидерство также за Египтом, а далее следуют Таиланд, ОАЭ, Россия и Турция, на эти направления приходится 81% бронирований на новогодние даты.

Отметим, что такое распределение характерно для Москвы и других крупных городов Центральной части России – на Урале и в Сибири картина спроса, скоре всего, выглядит иначе, так как выбор туров с прямым перелетом там меньше.

Как видим, сложная политическая обстановка на Ближнем Востоке, периодическое обострение военного противостояния в этом регионе уже не столь сильно отражается на интересе туристов к отдыху в странах, территориально близких к противоборствующим Израилю и Ирану. Некоторое время назад часть путешественников предпочитала перестраховаться от рисков закрытия воздушного пространства конфликтующих сторон – стала активнее покупать на новогодние даты туры в Турцию, маршруты в которую не предполагают пролет над государствами, вовлеченными в конфликт. Однако сейчас фокус смещается на более теплые в зимнее время курорты Египта и ОАЭ.

В числе отелей Египта, которые туристы чаще всего бронируют на новогодние праздники, в ОТА называют комплексы категории 5* Rehana Royal Beach Resort Aquapark & Spa (Шарм-эль-Шейх), Pickalbatros Palace Resort (Шарм-эль-Шейх), Gravity Sahl Hasheesh (Хургада), Parrotel Beach Resort (Шарм-эль-Шейх), Rixos Sharm El Sheikh Adults Only (Шарм-эль-Шейх). Среди гостиниц 4* наибольшим спросом пользуются La Rosa Waves Beach And Aqua Park 4*(Хургада), Amwaj Beach Club Abu Soma 4* (Хургада), Seagull Beach Resort & Club 4* (Хургада), Albatros Sharm Resort 4* (Шарм-эль-Шейх).

Что касается стоимости, то недельные туры в Pickalbatros Palace Resort 5* с вылетами из Москвы 29–30 декабря предлагаются от 330 тыс. руб. за двоих (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 18:00 6 ноября. – Ред.). Отдохнуть вдвоем в Rixos Sharm El Sheikh Adults Only 5* можно за 448 тыс. руб. (концепция ultra all inclusive) Турпакеты в Seagull Beach Resort & Club 4* (Хургада) обойдутся от 235 тыс. руб.