Мальдивы давно стали символом роскошного отдыха, но многие туристы избегают это направление, считая его неподъемно дорогим.

Для многих Мальдивы ассоциируются с роскошными курортами и виллами на воде, но есть и более бюджетные варианты. Проживание на локальных островах, где живут местные жители, позволяет путешественникам снять номера в небольших гостевых домах и отелях по более доступной цене.

Прямые рейсы на Мальдивы часто стоят немало, но есть способ значительно сэкономить. Вместо прямого перелета можно выбрать рейс с пересадкой, например, через ОАЭ или Турцию. Такие билеты обходятся дешевле, а для тех, кто не торопится, могут быть отличным решением.

О чем нужно знать перед покупкой билета с пересадкой

Многие думают, что на райских островах можно отдыхать, не опасаясь дикой природы. Однако змеи здесь все же встречаются, хотя бояться их не стоит: опасных видов на Мальдивах нет, а большинство змей прячутся от людей. Однако туристам все же рекомендуется соблюдать осторожность, особенно в местах, где много зелени и кустарников.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @green_alinka.