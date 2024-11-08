Путешественник посетил почти 100 стран и назвал три худшие

Российский тревел-блогер и путешественник Вячеслав Зенин посетил почти 100 стран и назвал три худшие. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

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«У меня точно есть топ-1, и это Египет, — подчеркнул он. — Многие россияне любят его за пляжный отдых. Но, по моему мнению, в этой стране просто ужасное отношение к туристам».

Путешественник отметил, что египтяне постоянно пытаются обмануть приезжих.

«Чуть ли не каждый час приходится ругаться с местными, — добавил он. — Египет может понравиться только в том случае, если вы не будете выходить из отеля».

Вторую строчку в антирейтинге россиянина занял Восточный Тимор. По словам блогера, многие даже не знают, где он находится.

«Это маленькая страна в юго-восточной Азии, расположенная рядом с Индонезией, — продолжил он. — Не сказать, что она плохая, просто там особо нечего делать, а лететь туда дорого и сложно. Рейсы только из Австралии или с Бали».

Третьей место в списке занял Камерун.

«Делать там тоже особо нечего, достопримечательностей немного, вокруг только разруха и бедность, — резюмировал Зенин. — А еще туда достаточно сложно получить визу».

Ранее российский турист отправился с женой на отдых в Египет и получил травму головы во время сафари. 39-летний Евгений Ясин поехал на сафари в составе организованной группы. Мужчина сидел за рулем и не был пристегнут. Во время набора скорости машина резко подскочила, и россиянин ударился головой.