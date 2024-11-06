Четыре самых романтичных города для свидания

Когда речь заходит об идеальных местах для свидания, на ум, в первую очередь, приходит романтичный Париж. Но не одной французской столицей едины рейтинги лучших мест для влюбленных. Заядлая путешественница и блогер Кристина Шаламова рассказала нам о городах, куда можно отправиться не только в романтическое путешествие, но и провести медовый месяц. У вас останутся впечатления на всю жизнь!

Сингапур

Поклонники азиатской романтики просто обязаны посетить Сингапур и отправиться здесь на свидание. Одна из фишек города — оригинальная подсветка улиц и пляжей, где расположены рестораны на любой вкус и кошелек. По вашему запросу сотрудники кафе или ресторана организуют пространство для уникального свидания, такой сервис вполне привычная картина в стране. Если захочется получить больше впечатлений, к вашим услугам прокат лодок на озере вокруг живописного парка или же заповедные зоны.

Буэнос-Айрес

Как говорит наш эксперт, Буэнос-Айрес часто называются латинским Парижем, и на это есть причины. Здесь всегда тепло, местные готовы порадовать туристов не просто хорошим сервисом, но и оригинальной развлекательной программой, которую можно организовать только в Аргентине. После занимательной прогулки вдвоем с обязательным осмотром местной архитектуры, наш эксперт советует совершить конную прогулку, только заранее договоритесь, чтобы вам организовали индивидуальный тур. Но для получения незабываемых впечатлений и полного погружения в романтичную атмосферу посетите вечерние танцевальные мероприятия, которые проводятся при ресторанах города. Некоторые заведения специально выделяют вечера для парочек, не упустите шанс.

Севилья

Свидание в испанском стиле — что может быть горячее? Прелесть Севильи в том, что этот город будто создан для пеших прогулок. Потрясающие площади, бары на крышах и небольшие кофейни с невероятной выпечкой. Как рекомендует наш эксперт, в летний сезон стоит посетить концерт под открытым небом, который проводится в Королевских садах Алькасара — живое шоу под луной станет самым ярким впечатлением за год для вас и вашего партнера.

Лима

Для морского свидания идеально подойдет перуанская столица. В Лиме есть возможность арендовать лодку у настоящих рыбаков (естественно, вместе с самим рыбаком) и отправиться в небольшое морское путешествие. В целом, если вы любите морепродукты, более «рыбного» места для свидания не найти. Рестораны Лимы предлагают рыбные блюда на любой вкус. Есть и опции для парочек: по предварительной брони для вас поставят столик в самом комфортном месте ресторана, откуда вам откроется вид на морской горизонт. А увидеть заход солнца над морем во время потрясающего ужина с любимым человеком — свидание мечты.