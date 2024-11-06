На осенних каникулах россияне чаще путешествовали с детьми

Аналитики выяснили, что в России в период осенних каникул возросла доля бронирований россиян с детьми: если в сентябре — октябре она не превышала 11% от общего числа, то в период с 28 октября по 4 ноября увеличилась более чем вдвое — до 23%.

В этот период россияне с детьми совершили на 14% больше бронирований относительно предшествующей недели и на 10% — по сравнению с аналогичным периодом в сентябре, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Внутри России самыми популярными направлениями для поездок с детьми стали Республика Адыгея (44%), Карелия (41%), Псковская (40%) и Новгородская (39%) области, а также Татарстан (32%).

В число популярных для семейного отдыха зарубежных направлений вошли Белоруссия (34%), Египет (28%), ОАЭ (27%), Таиланд (23%) и Абхазия (21%).

Ранее исследование показало, что самыми популярными зарубежными направлениями для самостоятельного отдыха у россиян в период с 26 октября по 4 ноября стали Китай, Турция, Белоруссия и Азербайджан.