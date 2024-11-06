Туристам вновь обещают прямые перелеты в столицу Вьетнама из Москвы

6 ноября в сезонном расписании аэропорта Шереметьево замечены прямые рейсы перевозчика Vietnam Airlines в Ханой (Вьетнам). Они должны начаться с 6 января и выполняться до 26 марта по понедельникам и средам. Цены авиабилетов пока не опубликованы.

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Вьетнамская авиакомпания уже анонсировала перелеты по маршруту около года назад, в декабре-2023, но тогда они так и не состоялись. Корреспондент TourDom.ru попытался выяснить в московском представительстве Vietnam Airlines, каковы перспективы запуска рейсов на этот раз и когда будут обнародованы тарифы, однако телефон не отвечал. Неудачной оказалась и попытка дозвониться до офиса перевозчика в аэропорту Шереметьево – как выяснилось, авиакомпания отказалась от телефонного номера, указанного на ее сайте, он теперь принадлежит другой организации.

По неофициальной информации, одна из причин, по которой Vietnam Airlines долго не решались вернуться на маршрут в Москву, – опасения западных санкций: авиавласти ряда государств могут начать ставить перевозчику палки в колеса на других востребованных направлениях, из-за чего его бизнес пострадает. Тем не менее в ходе июньского визита Владимира Путина в Ханой было обнародовано совместное заявление, в котором Россия и Вьетнам высказались за «увеличение числа прямых регулярных и чартерных авиарейсов между нашими странами».

Сейчас полеты в Хошимин из Москвы выполняет «Аэрофлот», а из Иркутска в Ханой – «ИрАэро». Ближайший к Хошимину курорт Фантьет-Муйне расположен в 200 км, наземный трансфер занимает не менее 3,5–4 часов. Туркомпании заинтересованы в прямых рейсах из России в Нячанг и на остров Фукуок. Пока туристам приходится добираться в эти локации или с использованием внутренних перелетов по Вьетнаму, или стыковочными рейсами иностранных авиакомпаний. Наиболее выгодные тарифы на авиабилеты предлагают китайские авиакомпании.