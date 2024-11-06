Аэропорты Гаваны и Варадеро приостановили работу

Работа нескольких аэропортов Кубы, в том числе расположенных в Гаване и Варадеро, приостановлена на 36 часов из-за урагана «Рафаэль». Об этом сообщается на официальной странице Минтранса популярной у россиян курортной страны.

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Отмечается, что в связи с приближением мощной стихии авиагавани перестанут принимать и отправлять рейсы с 00:00 среды, 6 ноября (08:00 мск) до 12:00 (20:00 мск) четверга, 7 ноября.

В связи с этим туристам рекомендуется учитывать данные ограничения при планировании своего отдыха. При этом остальные воздушные гавани страны функционируют в обычном режиме.

Из-за погодных условий задерживаются и рейсы ряда российских авиакомпаний. Так, вылет самолета Nordwind из столичного аэропорта Шереметьево в Варадеро перенесен с 11:00 6 ноября на 06:00 7 ноября.

Ранее стало известно, что в 2024 году россияне стали чаще путешествовать на Кубу. Спрос на отдых в латиноамериканской стране увеличился на восемь процентов.